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عائلة "غولدين" تهاجم وزير الحرب و تصفه ب "الكاذب"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:00 - 19 فبراير 2020
والد هدار غولدين والد هدار غولدين
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اتهمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة هدار غولدين وزير  حرب الاحتلال، نفتالي بينت بالكذب، و ذلك بعد تصريحه الذي قال فيه بأنه يضغط على حماس لإعادة الجنود الأسرى باحتجاز جثامين الشهداء واعتقال من يعبرون الحدود.

و نقلت القناة العبرية السابعة عن العائلة قولها: "سلمت إسرائيل جثامين أربعة شهداء على الأقل لقطاع غزة في الأسابيع الأخيرة".

وأضافت أن "إسرائيل" سلمت جثامين 13 فلسطينياً دون المطالبة بأي مقابل، وبينت يعرف ذلك.

يشار الى أنه فقدت آثار الضابط بجيش الاحتلال، هدار غولدين بداية أغسطس 2014 أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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