هل استؤنف تقديم طلبات تصاريح تجار غزة؟

نفت غرفة التجارة والصناعة في غزة ما تداولته وسائل إعلام محلية عن فتح باب استقبال طلبات تصاريح التجار للمدن المحتلة عام 1948.

واوضح ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في تصريحات صحفية أنه لم يتم -حتى اللحظة- فتح الباب في الغرفة التجارية أمام استقبال طلبات تصاريح التجار للدخول الى الاراضي المحتلة عام 1948.

واشار الطباع أن الخبر المتداول أخذ من صفحة الغرفة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهم قاموا بحذفه بعد دقائق من النشر.

يشار إلى مواقع اعلامية محلية نقلت عن الغرفة التجارية خبراً مفاده فتح باب استقبال طلبات التصاريح للخط الأخضر للداخل المحتل.