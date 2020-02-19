رئيس الجزائر يرحل ويطر مدير شركة فصل 1000 موظف

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قراراً بطرد وترحيل مدير شركة "اوريدو" في اعقاب فصله حوالي 1000 عامل جزائري، بشكلٍ تسعفيٍ، ودون أي مبرر.

وجاء في قرار الرئيس تبون "إن نيكولاي بيكرز شخص غير مرغوب فيه، بسبب طرده 900 عاملٍ من شركة اوريدو دون أي اي اسباب منطقية"، مشيراً إلى انه تحرك بناءً على شكوى نقابة العمال في الشركة الذين عبروا له عن سخطهم من القرار الظالم.

وذكرت المصادر أن ما دفع تبون للقيام بتلك الخطوة هي تبرير مدير الشركة بأن شركته تعني من المصاعب المالية، التي لا تزال تحقق في الجزائر أرباحا كل سنة.