برشلونة يطارد مهاجم ليغانيس بكل الوسائل

ذكرت تقارير إعلامية رياضية، أن فريق برشلونة الاسباني يسعى بكل وسيلة لحسم التعاقد مع مهاجم نادي ليغانيس المهاجم الدنماركي الدولي مارتن برايثوايت.

وقالت شبكة "أي اس بي ان" الأميركية إن برشلونة حصل على إذن خاص لضم برايثوايت (28 عاما) خارج فترة التعاقدات الرسمية، وسيدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.

لكن المشكلة تكمن في أن نادي ليغانيس لم يبدِ رغبته بالتفاوض مع برشلونة، وذلك بعد تخليه عن مهاجمه الآخر المغربي يوسف النصيري إلى إشبيلية مطلع الموسم.

وأضافت الشبكة أن اللاعب سيكون بمقدوره المشاركة مع برشلونة في مباراة إيبار السبت المقبل في الدوري الإسباني، حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد. فيما أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برايثوايت تدرب الأربعاء مع ليغانيس في ظل محاولات برشلونة لضمه.

وكان برشلونة حصل على إذن خاص من رابطة الدوري الاسباني لضم بديل لعثمان ديمبلي الذي تبين أنه سيغيب فترة طويلة عن الملاعب.

وافتقد النادي الكتلوني كذلك خدمات مهاجمه الهداف الاورغواياني لويس سواريز.