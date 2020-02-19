فيديو: بعد مقتل زكارنة.. كتائب الأقصى تتوعد بالقصاص من اللواء الرجوب

توعدت كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب بالقصاص منه بشكلٍ مباشر، في اعقاب مقتل المواطن الفلسطيني صلاح زكارنة برصاص أجهزة أمن السلطة في قباطية قضاء جنين.

وحمَّلت الكتائب على لسان عددٍ من عناصرها في مؤتمر صحفي الرجوب المسؤولية الكاملة عن مقتل المواطن، مشيرة إلى أن دمائه لن تذهب هدراً.

ودانت الفصائل الفلسطينية اعتداء أجهزة أمن السلطة على المشاركين في استقبال الاسير زكارنة في جنين، ما ادى لمقتل الفتى زكارنة.

وكان اللواء الرجوب برر قتل أجهزة السلطة لمواطن فلسطيني في أحداث قباطية قضاء جنين، معللا أن هناك عرضا عسكريا مخالفا كان سيقام في المدينة.