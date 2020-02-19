الاحتلال يعد مشروعاً لبناء 9000 وحدة استيطانية شمال القدس

ذكرت مصادر "اسرائيلية" اليوم الأربعاء بأن سلطات الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء 9000 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمالاً.

و بحسب صحيفة هارتس العبرية، فقد تم البدء باعداد المشروع منذ نحو 10 أيامأ، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولاً لجدار الفصل العنصري.

و لفتت الصحيفة الى أن الجدار سيفصل بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب.

منظمة "السلام الآن" الحقوقية الاسرائيلية أكدت بأن المشروع سيُقام على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة سكنية استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل" وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.