الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري

أعلنتْ وزارة الداخلية في غزة أن السفر ليوم غدٍ الخميس الموافق 20 فبراير 2020، سيخصص لصالح الحافلات رقم (8 - 11).

ودعت وزارة الداخلية في بيان مقتضب المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غدٍ الخميس، وذلك أمام الصالة الخارجية لمعبر رفح.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، مع ضرورة عدم التأخير عن الموعد المحدد، مشيراً إلى انَ إرفاق أطفال المسافرين يتم فقط في صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر

وعن استبدال الاسماء، اوضحت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

رابط الكشف الجديد (2020/5):