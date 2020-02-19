توصيات مؤتمر "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"

شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بعد فشل مشروع التسوية والاعتراف بـ "إسرائيل".

جاء ذلك خلال سرده لتوصيات المؤتمرٍ الوطني الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.

وطالب البطش في كلمته سحب الاعتراف بالعدو الإسرائيلي وإنهاء اتفاقية "أوسلو"، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني بعد الضرر والتهتك الذي أصابه بسبب مسيرة التسوية.

ودعا البطش في بيان التوصيات إلى إلغاء لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني التي شكلتها منظمة التحرير، وتصعيد التحركات الجماهيرية والشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، وجميع الساحات العربية والدولية.

كما دعا أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى محاصرة السفارات الأميركية، تعبيرًا عن رفض شرفاء الأمة للصفقة المشؤومة، وطرد سفراء أميركا في بلدانهم.

ودعا كذلك إلى دعم الصمود الفلسطيني في قطاع غزة بالعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي، وتعزيز صمود الضفة الغربية والقدس المحتلتين بإنهاء جرائم العدو الصهيوني.

وأكد أن وحدة البندقية وإنهاء الانقسام مدخلٌ لإنهاء "صفقة القرن".

مضيفًا: "رهاننا على شرفاء الأمة وقواها الحية لطرد السفراء الأميركان ومحاربة المشروع الصهويني، فهذه الأرض لا تقبل القسمة، ولا مكان لأنصاف المواقف وأنصاف الحلول، فإما أن نكون مع فلسطين، أو في خندق العدو".