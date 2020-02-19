الحية: لماذا لا تنتفض القدس والضفة وأراضي 48 لقتال الاحتلال؟!

قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" د. خليل الحية "إن على الأميركي أن يشعر ان مصالحه في المنطقة تتضرر، وعلى الاحتلال ومن يحميه أن يدرك أن الأرض ستنقلب على رأسه إن بدأ بتنفيذ صفقة القرن".

ودعا الحية خلال مؤتمر "فلسطين لا تقبل القسمة أو التجزئة" الفلسطينيين في جميع أماكنهم للتحرك والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي دون انتظار أي أحد، قائلاً :اليوم هو يوم الفعل على الأرض والميدان ولتلتهب الضفة الغربية، لماذا لا تنتفض القدس والضفة وال48 والأغوار ولا تنزل إلى الشوارع لقتال الاحتلال؟ من الذي يمنعهم؟، ما الذي يمنع أهل الضفة من التحرك وصفقة القرن تستهدف رأسهم؟ ماذا ينتظر أهل الأغوار والنقب والصفقة تستهدفهم؟، لماذا لا يبقى الشعب الفلسطيني في غزة في الميادين العامة؟".

وأضاف الحية: من الذي يمنع الناس ان تلتحم وتشتبك مع العدو، ما الذي يمنعنا أنْ تبقي في الميادين، يا أهلنا في كل ربوع فلسطين لا تنتظروا أحد، من تنتظروه قد يضيعكم، لا أحد يمنعكم أن تدافعوا عن شرفكم وعرضكم.

وتابع: فلتلتهب الضفة المحتلة، يا أهلنا في الضفة الصفقة لا تبقي لكم وجود ولا كيان، إنها تستهدف رأس الضفة، فماذا تنتظرون؟ هل الدفاع عن شرفكم يحتاج إلى إذن (..) سيسجل التاريخ على هذه الحقية الزمنية ماذا فعل اهل فلسطين.

وأشار إلى أن اسقاط صفقة القرن وإفشال المشروع الإسرائيلي – الأمريكي يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية ومغادرة الانقسام، ومغادرة مربع التنسيق الأمني، قائلاً: كي نسقط صفقة القرن يجب سقاط اوسلو واستعادة الوحدة الوطنية، كما مطلوب اسقاط التنسيق الامني وعدم التمسح على اعتاب اوسلو.

كما، ودعا الحية إلى عقد إطار وطني جامع يهدف إلى مواجهة صفقة القرن، مشيراً إلى اهمية الوحدة في إطار مواجهة الرؤية الامريكية.

في السياق، أعلن الحية استئناف مسيرات العودة خلال الشهر المقبل، مشيداً بدورها في مواجهة صفقة القرن.