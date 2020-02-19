في غزة .." 50% "من مربي الدواجن في السجون وأسعار الدواجن المتدنية لم تنجدهم

بالرغم من التدني الكبير على اسعار الدواجن لأول مرة منذ عدة اشهر الإ أن الاقبال على الشراء من المواطنين خالف كافة التوقعات ، وفاقم الازمة القائمة ، ودفع بمزيد من الخسائر على مربي الدواجن الذين يتواجد قرابة 50% منهم في السجون بعد تلقيهم خسائر فادحة متراكمة ، ولعدم قدرتهم على سداد ديونهم .

بعيداً عن سعر الدواجن التي وصل سعر الكيلو منها لـ 7 شواقل في معظم الايام منذ 3 اسابيع الا ان الخسائر التي تكبدها مربو الدواجن فاقت كل التوقعات، حيث أكد مروان الحلو رئيس نقابة مربي دواجن قطاع غزة، ، ان 50% من مربي الدواجن في السجون ، بسبب تراكم الازمات والديون والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع .

وبين الحلو خلال تصريحات اذاعية اليوم تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الوضع الاقتصادي صعب على غزة ، ويجيب علينا ان نفهم ما يدور حولنا كون ان الحصار المفروض كبد مربو الدواجن خسائر متراكمة ، موضحاً ان مربو الدواجن يدخلون السجون ويغادرون ، ويدخل عدد آخر ، محذراً ان سجن باقي المربين قد يكون قريباً نتيجة الظروف المتراكمة .

واعتبر ان عدة أسباب وراء خسائر المربين وهي ، ان التعويضات الحكومة التي كانت ستصرف والمقدرة بحوالي 250 مليون دولار لم تصرف ، إضافة الى تذبذب السعر والعرض ، والانخفاض والارتفاع في سعر ، مشيراً الى ان اكبر مثال على ذلك الخسائر التي تكبدها المزارعون منذ 45 يوماً ، حيث ان المزارع يخسر 2 شيقل على كل كيلو ، حيث تقدر الخسائر بـ7 مليون شيقل .

وبشأن الاتهامات أن يكون المجمد أحد اسباب إنخفاض الاسعار ، قال الحكومة لا تسمح خلال هذة الايام بإدخال المجمد ، ويتم ادخالها فقط عند ارتفاع الاسعار لعدة ايام حتى لايشعر المواطن ثم توقف ادخالها مرة أخرى .

وبشأن اسعار الاعلاف ، طالب الحلو وزارة الاقتصاد ان تكون هي المتحكمة في سعر الاعلاف وتكون ضمن المنظومة التي تحميها، حيث ان كمية التي تدخل 20 الف طن على مدار الشهر .

ويشار الى انه يوجد في قطاع غزة (1500) مزرعة دجاج لاحم و(500) أخرى منزلية، و(220) مزرعة دجاج بياض. ويحتاج قطاع غزة من البيض المخصب في العادة إلى (3) ملايين بيضة تنتج (2 مليون) دجاجة. ويرتفع احتياج السكان من الدجاج في شهر رمضان في الظروف الطبيعية إلى (2.8) مليون دجاجة، في حين ينقص إلى (1.5) مليون دجاجة خلال فترة عيد الأضحى.

سبب الانخفاض

ومن جانبه عزا المهندس أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة ، الانخفاض المفاجئ على أسعار الدواجن في أسواق قطاع غزة يعود لعدة اسباب ، ومنها سوء الوضع الاقتصادي بغزة، وانخفاض القدرة الشرائية، ما أثر على نسبة الطلب على المنتجات المعروضة، إضافة إلى وفرة في صيد الأسماك في قطاع غزة، وانخفاض أسعارها، منوهاً إلى أن زيادة الطلب على الأسماك، أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن".

وقال في تصريحات سابقة لفلسطين اليوم إلى أن الكميات المعروضة من الدواجن، هي كميات مناسبة لهذا الوقت من كل عام، وأن هذا الوقت من كل عام يكون فيه انخفاض على أسعار الدواجن.

وتوقع ان تشهد الاسعار تحسناً خلال الأيام القادمة .