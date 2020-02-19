الأمين العام لحركة الجهاد يلتقي قيادة حماس في بيروت

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، وفداً من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ترأسه عضو مكتبها السياسي د. موسى أبو مرزوق، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المستمرة بين القوى والفصائل الفلسطينية، حيث بحث المجتمعون سبل مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية الصهيونية، وتداعياتها على القضية الفلسطينية.

وأكّد المجتمعون خلال اللقاء على أن "صفقة القرن" لن تمر ولن يُكتب لها النجاح، وأنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيتصدوا للصفقة بكل الوسائل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والعمل على إسناد وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن مقدسات الأمة في فلسطين.

وشدد المجتمعون على إصرار الشعب الفلسطيني على إفشال "صفقة القرن" مهما كلف الثمن، موضحين أن طريق المقاومة هو الطريق الأصوب من أجل إفشال كافة المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

الجدير بالذكر، أن الرئيس دونالد ترامب أعلن في تاريخ 28 يناير/كانون الثاني من الشهر الماضي خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن التي لاقت رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً.