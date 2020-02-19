تحذيرات وزراء الليكود : نتنياهو سيفعل اي شيء للتهرب من المحاكمة

يواصل "بنيامين نتنياهو" رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، المساعي للتهرب من محاكمته بتهم فساد خطيرة، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدة طرق وحتى لو فشل في تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وحذر وزراء رفيعي المستوى من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو اليوم الاربعاء 19/2/2020، من اقدام نتنياهو بالدفع إلى سن "القانون الفرنسي"، الذي يمنع محاكمته طالما يتولى منصب رئيس الحكومة حال فوز كتلة أحزاب اليمين والحريديين بـ61 عضو كنيست.

وأضاف الوزراء أنفسهم، الذين لم تذكر الصحيفة هويتهم، أن الإمكانية الأخرى، في حال تشكيله الحكومة، هي أن يطلب مجددا الحصول على حصانة من الكنيست بهدف تأجيل محاكمته إلى ما بعد نهاية الولاية المقبلة. وقال الوزراء إن "نتنياهو سيفعل أي شيء كي لا يرى القضاة. والفوز (في الانتخابات) يعني أنه سيفعل أي شيء كي لا يُحاكم".

وتوقع أحد الوزراء أنه في حال خسر نتنياهو في الانتخابات لصالح رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، فإنه لن يكون أمامه خيارا سوى طلب صفقة ادعاء مع النيابة العامة.