في روسيا.. أولياء أمور يقدمون الامتحانات المدرسية مع أبنائهم..!

بات من الممكن أن يشارك أولياء الطلبة في المدارس الثانوية أبنائهم في تقديم الامتحانات في روسيا.

فقد سمحت وفق شبكة "روسيا اليوم"، لأولياء الأمور اجتياز الامتحان الحكومي الموحد مع أبنائهم، في إطار فعالية "أيام تقديم الامتحان مع أولياء الأمور".

وتستمر الامتحانات التجريبية المذكورة حتى 2 آذار/ مارس المقبل، في مراكز مستقلة تابعة لمركز موسكو للجودة التعليمية.

ووفق مسؤولين، فالهدف من هذه الفعالية هو أن "يشاهد الآباء كيف تتم عملية التسجيل للمشاركة في الامتحان، وكيف يتم توزيع الطلاب على المقاعد، وكيف تبدو أماكن عمل المراقبين، وكيف تبدو المواد المستخدمة، وكيفية ملء الاستمارات بشكل صحيح. وسيحاولون اجتياز الامتحان؛ حتى يدركوا أنه ليس مخيفا ويمكن تقديمه، كما سيتعرفون على قواعد وإجراءات الامتحان الحكومي الموحد".

كما تم في هذا العام تخصيص فعالية "أيام الامتحان الحكومي الموحد مع أولياء الأمور"، وتكريسه لعام الذكرى والمجد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية.

لذا؛ فإن اختيار التاريخ مادة رئيسية".