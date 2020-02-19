"أبل" تستعد لأرخص هاتف "ايفون".. لكن ما علاقة "كورونا"؟

تستعد شركة "أبل" لطرح أرخص هواتف "آيفون"، والذي سيعتمد على إصدار "iPhone 8"، لكنها تخشى من "فيروس كورونا".

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه من المتوقع تسمية الإصدار الجديد بـ"iPhone SE 2"، أو "iPhone 9"، مع إضافة تحديثات جديدة، لافتة إلى أن هناك خشية من تأثير فيروس "كورونا" على الإنتاج الجديد لشركة "أبل".

وذكرت أنه من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في النصف الأول من العام الجاري، وتحديدا في آذار/ مارس المقبل، وتهدف "أبل" من خلاله إلى إبقاء سعره منخفضا، بما لا يتجاوز الـ400 دولار.

وأكدت الوكالة أن الشركة لن تحقق الأرباح المستهدفة من منتجاتها، بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي ظهر في الصين، لافتة إلى أن مواصفات الجهاز الجديد تظهر بأنه لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر "7P".

وأوضحت "بلومبيرغ" أن "أبل" ستعيد استخدام المكونات كلما كان ذلك ممكنا، باستثناء المكونات الرئيسية المتعلقة بالأداء مثل شريحة "A-series"، التي يشاع أنها ستنتقل من شريحة A11 في "آيفون 8‌"، إلى أحدث شرائح A13 من "أبل".