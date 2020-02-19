ليفربول يسقط في فخ الهزيمة في مبارياته بـ دوري الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

تلقى ليفربول، أول خسارة له منذ مطلع عام 2020، مع مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف لصفر في مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الاتلتيكو النجم الاسباني ساؤول نيجيز عند الدقيقة الرابعة من عُمْر المباراة، مستغلًا كرة مرتدة من لاعب ليفربول فابينو، ليضعها في شباك البرزيلي أليسون بكير.

وقد أكد نادي ليفربول على بقاء حظوظه قوية في التأهل لدور الـ 8 من دوري أبطال أوربا، وذلك في تغريدة عبر حساب النادي على تويتر "ما زال أمامنا فرصة لحسم الأمر في واحدة من ليالي أنفيلد الأوروبية الكبيرة".

وكان الحكم قد ألغى هدفًا سجله النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة عند الدقيقة 26، إذ وصلت له كرة فرمينيوا ليضعها في الشباك، لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.

وفي تصريحات صحفية له عقب انتهاء المباراة، قال مدرب ليفربول يورجن كلوب أن اتلتيكو مدريد لعب بأسلوب دفاعي ممتاز، مشيرًا إلى أنهم يفضلون الفوز بهدف ثم العودة إلى التكدس الدفاعي.

وعن تلقي نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني البطاقة الصفراء، أكد كلوب أنه قام باستبدال ماني خوفًا من تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية ما يعني الطرد، مشددًا أن السنغالي كان مستهدفا طوال المباراة وقال "خشيت أن يحصل على بطاقة صفراء أخرى حال تنفسه نفسا عميقا".

وأضاف كلوب أن لاعبِ اتلتكو مدريد كانوا يسقطوا على الأرض دون أي تدخل من لاعبِ الريدز في إشارة إلى أنهم كانوا متعمدين أن يطرد ماني ويتلقى لاعبِ ليفربول البطاقات الصفراء، مشيرًا إلى أن المباراة انتهت في الشوط الأول فقط الذين انتهى بفوز اتلتكو.

وعن إصابة هندرسون بين المدرب الألماني أنها مجرد إصابة في وتر الركبة لكنه فضل الخروج خوفًا من تفاقم الإصابة.