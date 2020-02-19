انتكاسة جديدة للطائرة "المنحوسة"!

عادت الانظار لطائرة بوينغ الأميركية "ماكس 737 مجدداً والتي تعرف بالطائرة المنحوسة او "الطائرة سيئة السمعة" للوقع في مأزق جديد .

واعلنت الشركة بوينغ أمس الثلاثاء ، إنها وجدت كتلا صلبة داخل خزان الوقود في الطائرات المعدة للبيع من هذا الطراز ، مما أحدث انتكاسة جديدة في جودة هذا الطراز.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، انه قد تم العثور على هذه الكتل داخل خزانات الوقود في عدد من الطائرات، المعدة للتسليم بمنشأة بولايتي واشنطن وتكساس.

لم يشر التقرير إلى عدد الطائرات، مكتفيا بأن الأمر تم خلال "عمليات التفتيش الروتينية"، موضحةً ان الشركة تنتظر الحصول على موافقة الجهات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها من أجل إعادة بوينغ "ماكس 737" إلى الأجواء.

لكن متحدثا باسم الشركة حاول التهوين من الأمر، قائلا إن هذه الكتل لا تؤخر موعد عودة الطائرة إلى الخدمة.

ويشار الى ان اكتشاف الطائرة مزيداً من العيوب في الطائرة مثل مشكلة نظام التحكم، باتت تعرفة بـ"الطائرة السيئة السمعة".