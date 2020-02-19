ما هو "النوع الحميد" لفيروس "كورونا "؟

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، أنّه استناداً إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها"، شملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، أنّ أكثر من 80% من المرضى مصابون بنوع حميد من فيروس كورونا

وأظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، إذ لا تتجاوز 0.2 في المئة، ثم تزداد تدريجاً مع التقدّم في العمر.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2004 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى ألفي حالة، امس الأربعاء، استمر تناقص معدل الإصابات الجديدة، في مؤشر له دلالات.