بينهم طفلان.. غرق 14 مهاجراً قبالة الساحل الأطلسي للمغرب

غرق مايقرب من 14 مهاجراً، بينهم طفلان، خلال محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون" التي تتلقّى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في تغريدة على تويتر إنّه "بعد ثلاثة أيام في المحيط الأطلسي، انقلب القارب وفقًا للناجين، فقد غرق 14 شخصاً، من بينهم طفلان".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ الناجين أفادوا بأنّ "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخل".

بدورها كتبت هيلينا مالينو الناشطة في منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي تتواصل مع المهاجرين الساعين للوصول إلى إسبانيا بحراً، في تغريدة على تويتر "كنا نخشى حدوث مأساة وقد حدثت: مصرع 14 شخصاً على الطريق المؤدّي إلى جزر الكناري".