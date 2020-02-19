القبض على سارقة في دير البلح.. تعرف على قصتها

ألقت مباحث دير البلح وسط قطاع غزة، القبض على لصة محترفة قامت بسرقة عدد من المنازل في المدينة بمبالغ تقدر 5500 دولار.

وأفاد النقيب معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح، أنه وبناء على عدة شكاوى تقدم بها مواطنين تفيد بقيام مجهول بسرقة مبالغ مالية من داخل منازلهم.

وأضاف النقيب بشير أن أفراد القسم وبالبحث والتحري حول الواقعة وعن الذي قام بالسرقة وعليه تم جمع المعلومات وكاميرات المراقبة حتى تمكنوا من إلقاء القبض على المدعوة (س،م) 24 عام من سكان خانيونس.

ولفت إلى أنه بالتحقيق معها أقرت بما يلي:

دخول منزل المواطن (خ،ن) وسرقة مبلغ 1000شيكل من غرفة نومه.

دخول منزل المواطن (س،ع) وسرقة مبلغ 3000 شيكل من غرفة نومه.

دخول منزل المواطنة (غ _ش) وسرقة مبلغ 3000 دينار أردني، عام2019

ونوه إلى أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها وإحالتها للنيابة العامة.