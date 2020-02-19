وفاة فتى جراء اشتباك بالرصاص بين مسلحين وأجهزة الأمن ببلدة قباطية

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة فتى جراء متأثرًا بجراح أصيب بها خلال إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين والأجهزة الأمنية في قباطية جنوب جنين.

وأفادت بأن الفتي صلاح زكارنة (17 عاما) توفي متأثرا بجروحه بعد إصابته الليلة الماضية، في اطلاق النار بقباطية.

وأصيب عدد من المواطنين أصيبوا، مساء أمس الثلاثاء بالرصاص وصفت إحداها بالخطيرة جراء محاولة الأجهزة الأمنية فض مسيرة استقبال لأسير محرر من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان عدد من المسلحين استقبلوا أسير من جنين بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الهواء مما دفع قوات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للتدخل بشكل عنيف جدًا لفض مسيرة استقبال الأسير واشتبكت مع المسلحين.

ونتيجة الاشتباك بين عناصر الأجهزة الأمنية ومسلحين أصيب عدد من المواطنين بالرصاص بينهم فتى وصفت جراحه بالخطيرة جدًا ونقل على إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس لتلقي العلاج اللازم.