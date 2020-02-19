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حالة الطقس: أجواء ماطرة والخميس منخفض جوي بارد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:56 - 19 فبراير 2020
ارشيفية ارشيفية
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توقعت الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة في انحاء البلاد، فيما يكون الطقس غائم وبارد، وتتساقط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالبلاد، كما توقعت أن يشتد هطول الأمطار المصحوبة بزخات البرد في ساعات الظهيرة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات أمطار غزيرة احيانًا على انحاء البلاد.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة، وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، فيما تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة في ساعات الليل وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار.

 

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