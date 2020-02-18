علماء يكتشفون مضادًا لسرطان الثدي في الشاي الأخضر!

اكتشف علماء أن هناك علاقة إيجابية بين تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة وانخفاض خطر سرطان الثدي.

ووفق العلماء، فقد تم اكتشاف وجود مركب عضوي في الشاي الأخضر يكبح نشاط الإنزيم الضروري لنمو الخلايا السرطانية وخاصة سرطان الثدي.

وتفيد مجلة International Journal of Food Sciences and Nutrition، بأن العلماء اكتشفوا العلاقة الإيجابية بين تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة وانخفاض خطر تطور سرطان الثدي.

وفق الدراسات التي اجريت في أسيا، فقد تبين أن النساء اللائي يتناولن الشاي الأخضر بصورة منتظمة انخفض خطر إصابتهن بسرطان الثدي ، مقارنة بالنساء اللائي يتناولنه بصورة متفرقة.

ويتناول الأفراد الذي جرت عليهم الدراسة 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، وتسجل الصين ادنى حالات إصابة بسرطان الثدي

ووجد العلماء أن المركب المضاد هو epigallocatechin-3-gallate من مجموعة البوليفينول، ويعتبر مضادا للأكسدة بخاصية حماية الخلايا ويوقف نمو الورم الخبيث.

وحذر العلماء اعتماد الشاي الأخضر كبديل عن الأدوية الأخرى في علاج السرطان من الانواع الأخرى.