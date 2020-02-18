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منح دراسية في ماليزيا وبولندا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:33 - 18 فبراير 2020
منح دراسية 2 منح دراسية 2
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 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2020 - 2021 بالمجالات المختلفة في ماليزيا، والدراسات العليا في بولندا.

للاطلاع على تفاصيل المنحة والموعد النهائي للتقديم اضغط هنا

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