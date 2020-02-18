رفع حالة الطوارئ في الأردن لمكافحة أسراب الجراد

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية

رفع الأردن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المملكة من متوسطة إلى قصوى لمكافحة الجراد.

وقال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، إنه تم تكلف تشديد حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من متوسطة إلى قصوى.

وأضاف الشحاحدة أن أسراب من الجراد الصحراوي وصلت إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في السعودية، خاصة منطقة حايل التي تبعد 500 كم عن الحدود المشتركة.

وأكد على جاهزية كافة الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة إضافة إلى الجهات المساندة من القوات المسلحة وخاصة سلاح الجو الملكي، والأمن العام والجمارك وسلطة العقبة والحكام الإداريين.