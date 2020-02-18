تبون يتعهد باسترجاع رفات شهداء الثورة الجزائرية من فرنسا

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باسترجاع رفات شهداء الثورة الجزائرية التحررية والثورات الشعبية من فرنسا.

وجاء ذلك خلال تغريدة للرئيس الجزائري تبون في ذكرى يوم الشهيد والذي تحتفل به الجزائر سنويًا.

وقال تبون: "في يوم الشهداء الأبرار أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المستعمر السابق".

يُشار إلى أن فرنسا تحتفظ بما يزيد عن 18 ألف جمجمة من شهداء الجزائر في متحف "الإنسان" في باريس

ومن الجماجم التي تحتفظ بها فرنسا نحو 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ 19، وذلك وفق ما كشفته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وجمدت الجزائر المفاوضات مع فرنسا بخصوص ملف الذاكرة، والذي يشمل أربع ملفات من بينها استرجاع جماجم الشهداء.

والسبب في تجميد الجزائر المفاوضات حول ملف الذاكرة يعود لعدم جدية فرنسا لنقاش الملف أو التفاعل معه بإيجابية.