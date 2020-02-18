إصابات في اشتباك بين أجهزة السلطة ومسلحين خلال استقبال اسير محرر بجنين

ذكرت مصادر اعلام محلية بأن عدد من المواطنين أصيبوا بالرصاص وصفت إحداها بالخطيرة جراء محاولة الأجهزة الأمنية فض مسيرة استقبال لأسير محرر من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، بأن فتى فلسطيني أصيب برصاصة في صدره وأن إصابته بالغة الخطورة فيما ذكرت بعض المواقع الإعلامية بأن الفتى قتل متأثرًا بإصابته.

وكان عدد من المسلحين استقبلوا أسير من جنين بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الهواء مما دفع قوات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للتدخل بشكل عنيف جدًا لفض مسيرة استقبال الأسير واشتبكت مع المسلحين.

ونتيجة الاشتباك بين عناصر الأجهزة الأمنية ومسلحين أصيب عدد من المواطنين بالرصاص بينهم فتى وصفت جراحه بالخطيرة جدًا ونقل على إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس لتلقي العلاج اللازم

وأكدت المصادر أن الهدوء عاد إلى البلدة.