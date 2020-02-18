الأمين العام للجهاد يتحدث اليوم في مؤتمر "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"

من المقرر أن يلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كلمة له اليوم الأربعاء في مؤتمر هام للحركة حول مواجهة "صفقة القرن الأمريكية".

وستقيم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مؤتمرًا وطنيًا بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة" اليوم الأربعاء الساعة الـ 12:30.

وسيشارك في المؤتمر الوطني الفصائل الفلسطينية كافة، تأكيدا على الموقف الوطني الثابت الرافض لـ "صفقة ترمب" والمجمع على مواجهتها والتصدي لها.

وكان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب أعلن رسميًا في نهاية شهر يناير الماضي عن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية مما دفع الفلسطينيون كافة لرفض الصفقة جملة وتفصيلًا.