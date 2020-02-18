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مخطط إسرائيلي لبناء 9 ألاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:52 - 18 فبراير 2020
استيطان استيطان
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أعدت "إسرائيل" خطة كبيرةً جدًا لبناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمال القدس المحتلة.

ووفقًا لحركة السلام الآن الإسرائيلية التي نشرت الخبر فإن إسرائيل باشرت الاعداد للمشروع منذ نحو 10 أيام وستقوم بربطه بين مطار قلنديا وصولا لجدار الفصل العنصري.

وتحاول إسرائيل من خلال ربط المشروع بالجدار العنصري فصل الحي الاستيطاني الجديدة بالمناق الفلسطينية المحيطة بالقدس كـ"كفر عقب"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يقام المشروع على نحو 1200 دنم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة سكنية استيطانية

سيحتوي المشروع أيضًا على مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل" وفندق وخزانات مياه.

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