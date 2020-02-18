الاحتلال يوافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة

وافقت ما تُسمى اللجنة الوطنية للبنية التحتية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، على بناء محطة قطار قرب حائط البراق في مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك وفقًا للمتحدثة باسم وزارة النقل التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي أكدت بأن اللجنة وافقت على مخطط البناء.

فيما وصف بيزاليل سموتريتش وزير النقل للاحتلال الإسرائيلي القرار بأنه قرار تاريخي يخدم المستوطنين الإسرائيليين.

وفي ذات السياق أوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري بأن القرار الإسرائيلي وغيره من القرارات تهدم المستوطنين على حساب المواطنين المقدسيين.

ومحطة القطار قرب حائط البراق هي امتداد لخط القطار السريع الذي بدأ العمل به أواخر كانون الأول الماضي بين مدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلتين.