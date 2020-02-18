القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى

كشف مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، زيف الادعاءات الإسرائيلية، بمحاولة اغتيال قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار، والقيادي البارز في "القسام" مروان عيسى.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: إن "الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال وهي رسائل فارغة"، مضيفًا: "قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته".

وختم المصدر حديثه بالقول: "أعلى ما في خيلهم يركبوا".

يشار إلى أن مصادر صحفية عبرية قالت إن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرًا، عطل قرارًا إسرائيليًا باغتيال القياديين يحيى السنوار ومروان عيسى.

المصدر: فلسطين الآن