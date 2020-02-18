فلسطين تقاضي شركة "أمازون"

أعلنت وزارة الاقتصاد في فلسطين، عن تحرك قانوني رسمي ضد شرك التجارة الأميركية "أمازون"، بسبب خدمة الشحن للمستوطنات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية.

ووفق البيان، باشرت وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات)، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

وكان العديد من النشطاء في فلسطين دعوا إلى مقاطعة شركة التجارة الأمريكية "أمازون" والتي تقدم خدمة الشحن المجاني المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، فيما تضيف قيمة التوصيل للزبائن عند اختيار العنوان فلسطين.