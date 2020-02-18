وصول وفود وشخصيات دبلوماسية إلى قطاع غزة عبر بوابة بيت حانون

وصل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدد من الوفود والشخصيات الدبلوماسية عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع.
واكد إعلام معابر غزة، وصول وفود وشخصيات إلى القطاع، وهم:
. وصول عدد من مدراء المشاريع في مؤسسة "GIZ" الالمانية.
. وصول نائب القنصل الفرنسي ووفد مرافق له.
. وصول المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
. وصول وفد من منظمة الصحة العالمية
. وصول السفيرة الكندية ووفد مرافق له.
. وصول وفد من مؤسسة "الديكونيا" العالمية.
. وصول عدد من موظفين الاغاثة الكاثوليكية.
. وصول وفد من وزارة الاتصالات.
. وصول مديرة البنك الدولي.