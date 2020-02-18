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وصول وفود وشخصيات دبلوماسية إلى قطاع غزة عبر بوابة بيت حانون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:27 - 18 فبراير 2020
بوابة بيت حانون شمال غزة بوابة بيت حانون شمال غزة
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وصل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدد من الوفود والشخصيات الدبلوماسية عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع.

واكد إعلام معابر غزة، وصول وفود وشخصيات إلى القطاع، وهم:

. وصول عدد من مدراء المشاريع في مؤسسة "GIZ" الالمانية.

. وصول نائب القنصل الفرنسي ووفد مرافق له.

. وصول المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة.

. وصول وفد من منظمة الصحة العالمية

. وصول السفيرة الكندية ووفد مرافق له.

. وصول وفد من مؤسسة "الديكونيا" العالمية.

. وصول عدد من موظفين الاغاثة الكاثوليكية.

. وصول وفد من وزارة الاتصالات.

. وصول مديرة البنك الدولي.

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