هزيمة قاسية لمنتخب فلسطين للشباب أمام السعودية

هُزم المنتحب الوطني الفلسطيني للشباب، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة قاسية أمام المنتخب السعودية برباعية نظيفة.

جاء ذلك خلال مشوار المنتخبين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد.

ولم يقدم فريق فلسطين للشباب أي شيء يذكر خلال مجريات اللقاء، وظهرت صفوف المنتخب غير منظمة وتائهة، إذ لم يشكل اللاعبون أي خطر على مرمى المنتخب السعودي.

وسيطر المنتخب السعودي على مجريات اللقاء ونجح في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد، لكن سوء الأداء والتراجع الكبير للاعبينا خلال الشوط الثاني مكنه من توسيع الفارق وتسجيل ثلاثة أهداف.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني للشباب منتخبنا ثاني مبارياته بالبطولة في الـ21 من الشهر الجاري، في لقاء صعب آخر أمام منتخب الجزائر، على أن يختتم مشاركته بالدور الأول بلقاء منتخب مصر.