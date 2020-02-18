الحية يحذر من خطورة أي تراجع لمواجهة "صفقة القرن" الامريكية

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، من خطورة أي تراجع للموقف الرسمي إزاء "صفقة القرن" الامريكية، الرامية إلى منح الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على ما تبقى من فلسطين المحتلة.

وقال الحية، في تصريح صحفي :"إنّ (حماس) لم تنجر إلى السجال الإعلامي مع حركة (فتح)، بخصوص تبادل التهم بين الطرفين في التسويق لخطة ترامب".

وأضاف، ان حركته ستوجه انتقادات لأي سلوك يتعارض مع التصدي لصفقة ترامب، مشددًا على قوة وثبات الشعب الفلسطيني صاحبة الإرادة والعزيمة الصلبة في إحباط بنود التسوية الامريكية.

وفيما يتعلق بالرد الفلسطيني لمواجهة الصفقة، أوضح الحية، ان الرد الرسمي الراهن على صفقة ليس على مستوى التحدي المطلوب، ولم يتجاوز الاعلام، لافتًا إلى ان هناك أطراف دولية مصدومة من الرد الفلسطيني الموحد في إحباط جهود الصفقة.

وأشار إلى أن المتطلبات الحقيقية لرفض خطة التسوية لم تحقق مجددًا دعوة حركته إلى التوافق وطنيًا على استراتيجية وطنية واضحة تستند إلى الحق الفلسطيني، لمواجهتها.

ودعا، الحية إلى تشكيل حالة ضغط شعبوي ونخبوي من جميع الكتاب والمثقفين، لمواجهة أي تلكؤ يتماهى مع "صفقة القرن".