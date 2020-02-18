ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد فخر أبو زايد في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:55 - 18 فبراير 2020
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
جوال
مشاركة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير الشاب هيثم أبو زايد (19 عاماً) نجل الشهيد فخر أبو زايد، فيما ابقى آخر رهن الاعتقال من سكان محافظة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان الاحتلال أبقى نجل الشهيد الثاني محمد أبو زايد رهن الاعتقال.

وكان الارتباط المدني، قد أعلن أمس الاثنين، عن استشهاد الشهيد فخر أبو زايد (51 عامًا)، من سكان بلدة بيوتينا في رام الله، بعد العثور على جثته من قبل جيش الاحتلال، الذي يشتبه بانه منفذ عملية بطولية وقعت في السادس من يناير الماضي، واصيب جندي بجراح طفيفة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات