الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد فخر أبو زايد في رام الله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير الشاب هيثم أبو زايد (19 عاماً) نجل الشهيد فخر أبو زايد، فيما ابقى آخر رهن الاعتقال من سكان محافظة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان الاحتلال أبقى نجل الشهيد الثاني محمد أبو زايد رهن الاعتقال.

وكان الارتباط المدني، قد أعلن أمس الاثنين، عن استشهاد الشهيد فخر أبو زايد (51 عامًا)، من سكان بلدة بيوتينا في رام الله، بعد العثور على جثته من قبل جيش الاحتلال، الذي يشتبه بانه منفذ عملية بطولية وقعت في السادس من يناير الماضي، واصيب جندي بجراح طفيفة.