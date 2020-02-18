تراجع الليرة التركية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار

تراجعت الليرة من جديد أمام الدولار الأميركي إلى أضعف مستوياتها اليوم الثلاثاء، من حيث مستوى التداولات العادية منذ مايو الماضي.

يأتي ذلك قُبيل قرار وشيك من البنك المركزي التركي بشأن السياسة النقدية.

وخفَّض البنك المركزي التركي سعر فائدته بحسب وكالة "رويترز" إلى 1275 نقطة أساس منذ يوليو.

ويقول المستثمرون إن الإفراط في التيسير النقدي قد ينال من قوة العملة في ظل ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت حوالي اثنين بالمئة منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36 بالمئة على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.