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عشرات الإصابات بإنفجار في جامعة الخليل بالضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 15:07 - 18 فبراير 2020
انفجار في جامعة الخليل انفجار في جامعة الخليل
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أصيب العشرات من الطلبة، اليوم الثلاثاء، بجراح متفاوتة، إثر انفجار مولد تدفئة في جامعة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 62 طالبًا بحادثة انفجار مولد نظام التدفئة المركزية في جامعة الخليل، موضحًا انه نُقل منهم 42 إلى المستشفى بإصابات طفيفة وبعضهم متوسطة، لتقديم العلاج اللازم.

وأكدت شرطة محافظة الخليل، انها أُبلغت عن وقوع انفجار في جامعة الخليل، وعلى أثرها تم إبلاغ عناصر الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف لتوجه إلى المكان.

وأوضحت، انه تم إخلاء الطلبة من المكان فورًا، خشيةً من وقوع انفجار ثاني، وشرعت باب التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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