الجهاد تدعو إلى تغطية المؤتمر الوطني "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأطقم الصحفية والإعلامية إلى تغطية المؤتمر الوطني بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"، يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الجهاد اليوم الثلاثاء، :"إن المؤتمر سيعقد في قاعة الكومودور بمدينة غزة، الساعة 12:30 ظهرًا".

وأضافت، ان المؤتمر الذي تقيمه جاء تأكيدًا على الموقف الوطني الثابت والرافض لـ"صفقة ترامب" والمجمع على مواجهتها والتصدي لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن بنود خطته التسوية، في 28 يناير الماضي، والتي ترمي إلى سيطرة الاحتلال على ما تبقى من فلسطين، فيما قوبلت الصفقة برفض شعبي ورسمي، لبنودها.