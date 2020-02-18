إصابات بحالات اختناق إثر مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، بحالات من الاختناق، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

واكدت وسائل إعلام محلية، إصابة عدد من المواطنين، بفعل استنشاق الغاز المسيل للدموع والخانق، الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشبان بالقرب من معبر الطيبة عند بوابة "نتساني عوز"، المقام على أراضي المواطنين.

وأوضحت انه تم معالجة بعض الحالات ميدانيَا فيما تم نقل عدد آخر إلى المستشفى لتردي أوضاعهم الصحية.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة، خاصة على نقاط التماس مع القوات الإسرائيلية، مواجهات عنيفة، رافضة لـ"صفقة القرن" الامريكية" الرامية إلى سيطرة الاحتلال على ما تبقى من فلسطين.