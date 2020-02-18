آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2020/2/19

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2020/2/19.

وأوضحت الداخلية، ان السفر ليوم غدٍ، سيكون للحافلات من الخامسة حتى الثامنة (الرقم 53) من كشف (2020/5).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، موضحًا أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، منوهًا إلى أنَه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

وطالبت من المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.