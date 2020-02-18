عريضة فلسطينية تطالب برفع الغطاء عن المطبعين مع الاحتلال ومقاطعتهم على جميع الأصعدة

دعا نوابٌ وأكاديميون وسياسيون الشعب الفلسطيني والأمة العربية بمقاطعة كل من يمارس جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني، ايَّاً كان جنسه أو منصبه أو انتمائه.

وطالب الموقعون على عريضة ضد التطبيع وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الامة العربية والإسلامية إلى عزل المطبعين سياسياً ورفض أية صفة تمثيلية لهم، وعزلهم اقتصاديا بمعنى مقاطعة مصالحهم الاقتصادية والتجارية، وعدم البيع لهم، ومقاطعتهم اجتماعيا اي بعزلهم في مختلف المواقع الاجتماعية ودعوة أسرهم وأهليهم لمقاطعتهم، ومقاطعتهم ثقافيا وأكاديميا إذا كانت لهم صفات كهذه، ومقاطعتهم دينيا، إذا كان لهم مركز ديني، ورفض الصلاة معهم.

وأشار الموقعون إلى أن الدعوة جاءت بعدة أن بلغ السيل الزبى وهرول المطبعون إلى تل ابيب وفتح أبواب مقر م.ت. ف في رام الله للصهاينة المستوطنين قدامى وجدداً بهدف التطبيع والتصفية، قائلين "لم نجد امامنا نحن الموقعين الا الدعوة لمقاطعة هؤلاء. وعليه، ليس هذا مجرد بيان ضد موقف أو لأجل لحظة، بل دعوة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية بمقاطعة كل من يمارس جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني، ايَّاً كان جنسه أو منصبه أو انتمائه".

دعوة للمقاطعة

بعيدا عن قرن ونيِّف من حرب الأعداء وخاصة الصهيوني والأمريكي ضد شعبنا وصولاً إلى صفقة القرن كعدوان يرمي إلى تصفية قضية شعبنا ووطننا بالضربة القاضية، وبعد ان بلغ السيل الزبى وهرول المطبعون إلى تل ابيب وفتح أبواب مقر م.ت. ف في رام الله للصهاينة المستوطنين قدامى وجدداً بهدف التطبيع والتصفيه لم نجد امامنا نحن الموقعين الا الدعوة لمقاطعة هؤلاء. وعليه، ليس هذا مجرد بيان ضد موقف أو لأجل لحظة، بل دعوة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية بمقاطعة كل من يمارس جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني، ايَّاً كان جنسه أو منصبه أو انتمائه. ونقصد بالدعوة عزل هؤلاء سياسياً ورفض أية صفة تمثيلية لهم، وعزلهم اقتصاديا بمعنى مقاطعة مصالحهم الاقتصادية والتجارية، وعدم البيع لهم، ومقاطعتهم اجتماعيا اي بعزلهم في مختلف المواقع الاجتماعية ودعوة أسرهم وأهليهم لمقاطعتهم، ومقاطعتهم ثقافيا وأكاديميا إذا كانت لهم صفات كهذه، ومقاطعتهم دينيا، إذا كان لهم مركز ديني، ورفض الصلاة معهم في المساجد والكنائس. ومقاطعتهم إعلامياً، سواء برفض المؤسسات الإعلامية الشريفة استقبالهم، ومقاطعة مؤسساتهم الإعلامية إن كانت لهم مؤسسات كهذه. والقيام بتعميم هذا على أوسع نطاق إلى لجان مناهضة التطبيع العربية ولجان المقاطعة الدولية وترجمته إلى الإنجليزية وأية لغة أخرى مناسبة واختيار موقع إلكتروني ليتبنى نشر كل ما تقوم به دعوة المقاطعة.

ملاحظة: التوقيع مفتوح للفلسطينيين. وللاخوة العرب

الموقعون/ات :

د. حسن خريشة، د.عادل سماره، د. معاويه المصرري، فخري تركمان، محمود فنون، إحسان سالم، علي ابو الريش، حسام خضر، نجاة ابو بكر ايمن دراغمه د.عبد الستار قاسم، كامل جبيل، عبد الجواد صالح، أ.د. رياض مصطفي شاهين . د. ناجي البطة. د. رمضان العمري. د. علي الهبيل. .د. فهمي شراب. د. عماد أبو حرب . د. هاني الجزار . د صالح الهمص . ايه اسليم . د- خميس العرابيد . م. أنور عطا الله. د . إبراهيم ماضي - أ. يونس أبو معيلق . د. ماجد أبو عمشة . د. رشاد المدني . د- . حسام الدجني د.- أ.د. شفيق جندية. أ. احمد الطيبي .- م. باسم شراب. أ.د. محمد مقداد. - د. حنان العكلوك . د. محمد اسعيد العمور . م. جهاد صلاح .- م. نزار الوحيدي .- د. كمال حمدان.- م. عصام حماد . د. عبدالله عياش .د حسن خريشه د معاويه المصري د عبد الستار قاسم د عبد الرحيم كتانه حسام خضر. فخري تركمان احسان سالم. د ياسر ابو صفيه ،نافع الحسن د حسن خاطر د منصور سلامه دعلي ابو الريش د يحيى شاور مجدولين حسونه رحاب دويكات. جمال الصابر د فيصل الزعنون د سامح ابو سير. د انور الجانم. د زائد ابو دريه د عبد الفتاح ابو الشكر. د.وليد طرايرة محمد حجة k نزار بنات محمد عمرو تغريد سعاده مسعد عربيد خالد ابو خالد محمد عادل زهرة محمد، عادل سماره.محمد بريغيث، عزمي منصور ، محمود ابراهيم فنون، كامل جبيل، د.سوسن مروة، ابو عمر الحنبلي. بلال ابو راضي نهاد المصري د رياض المصري علاء الريماوي عمر البرغوثي خالد سماره جمال محمود محمد عصام صباح كمال هماش. مراد حرفوش ، عاطف خليل النجار، وليد بدر، د. حماد حسين، عدنان عودة، منال زيدان، ايمن دراغمه ،مهندكراجه. جهاد طمليه. سامر عنبتاوي عبدالله عطاري، اكرم السحال.