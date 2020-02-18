فيديو: "يا نعيش عيشة زي الفل يا نموت احنا الكل".. شعار مصابة بفيروس كورونا!!

يقول مثل مصري "يا نعيش عيشة زي الفل يا نموت احنا الكل"، مثلٌ ينطبق تماماً على إحدى المصابات الصينيات في فيروس كورونا التي تعمدت أنْ تصيب أكبر قدرٍ ممكن من الصينيين في الفيروس.

والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد المنازل، قيام إحدى المصابات في فيروس كورونا بالبص على مقابض أبواب جيرانها بهدف نشر العدوى التي أصيب بها، وهو فعل تعاقب عليه السلطات الصينية التي تتخذ إجراءات صارمة بحق المصابين.

ورصدت الكاميرات السيدة الصينية وهي تتجول على جميع بيوت الجيران وتبصق على مقابضها لنشر العدوى المميتة.

وطبقت السلطات الصينية الحجر الصحي على جميع الموجودين في العمارة السكنية خشية من أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

يشار إلى ان السلطات الصينية أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى 1880 شخصاً، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 92 ألف شخص.