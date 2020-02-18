من مستحقات موظفي غزة..بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

من المقرر، أن تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مكاتب البريد ، يوم غدٍ الأربعاء 19/2/2020، صرف تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أن الصرف سيتم بعد التنسيق مع اللجنة القائمة على مبادرة (عيلة واحدة )، بمعدل 200 شيكل لعدد 5000 أسرة كدفعة أولى.

وسيتم الصرف بناء على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وستصرف التبرعات، حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها لجنة المبادرة من وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.