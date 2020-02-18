تعليمات من مالية غزة بشأن مستحقات الموظفين وجامعة فلسطين

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الثلاثاء, 18/2/2020 , عن بدء التسجيل لتسديد رسوم العام الدراسي 2019-2020 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت المالية انه يحق أن يستفيد الموظف نفسه بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بمبلغ مقتطع (500 شيكل) من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة.

أشار الى انه يتم الاستفادة بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية). مع العلم أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم 15/3/2020

واشار الى انه يمكن الاستعلام عن قيمة المبالغ المقتطعة من المستحقات, بعد استكمال إجراءات الاعتماد النهائي للطلب من قبل الجامعة.