موعد مباراة ليفربول واتلتكو مدريد والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم حامل لقب دوري أبطال أوروبا ليفربول مضيفة الأسباني اتلتكو مدريد، في قمة نارية بافتتاح مباريات دور الـ 16 من مباريات دوري أبطال أوربا، على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الأسبانية مدريد.

وتعد هذه المباراة قطرة الماء الأخيرة للمدرب الأرجنتين دييغو سميوني مدرب اتلتكو مدريد، كونها تحدد مستقبله كمدرب للنادي الذي يسعى لتحقيق لقب دوري ابطال أوروبا.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ 11 بتوقيت مكة، والـ 10 مساءً بتوقيت فلسطين، وعند الـ 9 بتوقيت مصر، وتقام المباراة اليوم مساء الثلاثاء 18 فبراير 2020.

ويسعى المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية في تاريخه مع ليفربول، بعد أن ضمن فوزه بلعب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن ليفربول منذ 3 عقود.

وستبث قنوات بي إن سبوت المباريات في دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط، والتي من ضمنها مباراة ليفربول اليوم، وستبث المباراة على القناة الـ 2 من قنوات بي إن.

وقد أفرزت بين أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي ليتولى مهمة التعليق على اللقاء الذي سيجمع ليفربول باتلتكوا مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا.