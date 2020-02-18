بيان أردني يدين القطار السريع الذي يصل بين القدس القديمة و"تل ابيب"

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الإثنين 17/2/2020، موافقة السلطات "الإسرائيلية" على مدّ القطار السريع الواصل بين "تل أبيب" والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.

السفير ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة قال ، في بيان، إنّ "هذه الخطوة أحادية الجانب تُعدّ انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)".

وطالب الفايز المجتمع الدولي بـ" تحمّل مسؤولياته للتصدي للخطوات "الإسرائيلية" اللاشرعية واللاقانونية".

وتابع :"إسرائيل قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس المحتلة أراضي محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها"