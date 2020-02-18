تشكيلة ليفربول واتلكتو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطق اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا، بمواجهات نارية تجمع بين عمالقة الكرة الأوروبية، ففي المباراة الأولى في دوري ابطال اوروبا يواجه بروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي قمة نارية أخرى يواجه حامل اللقب ليفربول الإنجليزي اتلتكوا مدريد الاسباني.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه كلوب للمحافظة على هيمنته الأوروبية، ليحقق اللقب الأوروبي مرة أخرى، طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية قل مباراة العودة في ملعب أنفيلد.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيلة فريقه بنجومه كاملةً، ففي حراسة المرمى البرزيلي أليسون بيكر، وخط الدفاع: يضم نخبة ليفربول وهم ( أرنولد، وجوميز، والمطرقة فان دايك، وربنسون).

يضم خط الوسط ( هندرسون، وتافاريس، وفينالدوم)، أما خط هجوم ليفربول في مباراته اليوم في دوري ابطال اوروبا يضم (فريمينيو، وماني، ومحمد صلاح )

وتقام المباراة على أرضية ملعب نادي اتلتكوا مدريد واندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن مباريات دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الجهة المقابلة يسعى المدرب الارجنتيني سميوني لتحقيق فوز غالي على ملعبه وبين جماهيره ليكون رصيد له قب مباراة الإياب في ملعب ليفربول

وتضم تشكيلة اتلتكوا مدريد بقيادة مدربه الارجنتين سميوني، في حراسة المرمى يان أوبلاك، وخط الدفاع (فرسالكو، وسافيتش، وهرموسو، ورينان لودي)، بينما يضم خط الوسط (كوكي، ونيغيز، وتمارس بارتي، وكاراسكو).

اما هجوم الفريق الاسباني يضم كل من القناصين موراتا وأنخيل كوريا.