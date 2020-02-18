خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن خمسة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم 18/2/2020، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير فراس صادق محمد غانم (46 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ميسر زهير محمود قزمار (40 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إياد فوزي عبد الكريم رضوان (40 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير صلاح الدين صالح عبد الجواد برغال (31 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام داخل السجون.

الأسير بدر إبراهيم عطية أبو سنينة من مدينة غزة المحكوم بالسجن 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام متواصلة داخل سجون الاحتلال.