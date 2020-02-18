الجهاد تُعزي بوفاة والد الأسير محمد الريماوي

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/2/2020، بالتعزية من الرفيق الأسير محمد الريماوي بوفاة والده الحاج فهمي الريماوي.

يُذكر أن الرفيق محمد هو أحد أفراد خلية الرفاق بالجبهة الشعبية التي ردت على اغتيال الشهيد القائد الرفيق ابو علي مصطفى بتصفية الوزير "الإسرائيلي" "زئيفي".

وقالت الحركة في برقية التعزية:" نسأل الله المغفرة والرحمة الواسعة للمتوفى ، والصبر والسلوان لأهله وعائلته".

وقد أنهى الأسير الريماوي(53عاماً) من سكان بيت ريما قضاء رام الله، عامه الثامن عشر ودخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 19/10/2001.

والريماوي من مواليد 1966 في مخيم سوف- جرش الأردن، وبعد إنهائه للمرحلة الإعدادية، التحق بكلية الصيانة التابعة للقوات المسلحة الأردنية، ودرس مهنة كهربائي سيارات وأنهى خدمته في القوات المسلحة الأردنية بعد سبع سنوات تقريباً ومن ثم توجه للضفة الغربية بحثاً عن عمل، والتحق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بينما ذويه لا زالوا يعيشون في الأردن، وزوجته وبناته في بلدة بيت ريما قضاء رام الله.