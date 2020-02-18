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الأسير المقدسي فراس غانم يدخل عامة الاعتقالي الـ 19

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:02 - 18 فبراير 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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دخل الأسير المقدسي فراس صادق محمد غانم (الحتاوي) (46 عاما) من سكان كفر عقب شمال القدس اليوم الثلاثاء عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي.

واعتقل الاسير غانم بتاريخ 18/2/2002م و هو أب لأربعة أطفال، حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) و قيامه بعمليات عسكرية.

و يعاني الاسير غانم من عدة أمراض و زيادة في الوزن، و تماطل إدارة السجون في تقديم العلاج المناسب له، و قد تعرض للعقاب عدة مرات بسبب مطالبته بالحصول على العلاج.ويقبع حاليا في سجن ريمون الصحراوي.

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