الأسير المقدسي فراس غانم يدخل عامة الاعتقالي الـ 19

دخل الأسير المقدسي فراس صادق محمد غانم (الحتاوي) (46 عاما) من سكان كفر عقب شمال القدس اليوم الثلاثاء عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي.

واعتقل الاسير غانم بتاريخ 18/2/2002م و هو أب لأربعة أطفال، حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) و قيامه بعمليات عسكرية.

و يعاني الاسير غانم من عدة أمراض و زيادة في الوزن، و تماطل إدارة السجون في تقديم العلاج المناسب له، و قد تعرض للعقاب عدة مرات بسبب مطالبته بالحصول على العلاج.ويقبع حاليا في سجن ريمون الصحراوي.